Hiszpański dziennikarz Guillem Balague w rozmowie z BBC Sport stwierdził, że Sergio Aguero prowadzi rozmowy z FC Barceloną dotyczące dołączenia do klubu tego lata. To nie pierwszy raz, gdy argentyński napastnik łączony jest z "Dumą Katalonii".

Kontrakt Aguero z obecnymi mistrzami Anglii, Manchesterem City, kończy się tego lata, więc snajper "The Citizens" stanowi pożądany cel dla Barcelony, która, choć zmaga się z obecnie z kłopotami finansowymi, chętnie przejmie na zasadzie wolnego transferu doświadczonego Argentyńczyka, nawet zważywszy na jego liczne problemy zdrowotne w tym sezonie.

Guillem Balague: Obie strony tego chcą

Guillem Balague w wypowiedzi dla brytyjskiego nadawcy publicznego stwierdził, że choć transfer "nie doszedł jeszcze do skutku, to wszyscy chcą, by tak się stało". - Klub i strona Aguero prowadzą rozmowy - podkreślił ekspert.



- Barcelona wie, że musi obniżyć koszty i prowadzi cztery niezależne audyty, aby zobaczyć, ile pieniędzy będzie w stanie przeznaczyć na kontrakt dla Leo Messiego - uważa Balague. Jak dodał dziennikarz, pomimo to "Blaugrana" szuka okazji na rynku, a zatrudnienie Aguero dało by ekipie z Katalonii pewnego strzelca bramek.



Aguero i Messi - czy przyjaciele zagrają wspólnie w klubie?

Jak zwraca uwagę BBC Sport, Aguero i Messi to nie tylko koledzy z reprezentacji Argentyny, ale też serdeczni przyjaciele w życiu prywatnym. Być może będzie to czynnik zachęcający Aguero do przenosin Camp Nou, choć jak podkreślił Balague, sam Messi nie próbował naciskać Barcelony na finalizację transferu.



Według Balague'a oprócz Aguero potencjalnym celem transferowym Barcelony mógłby być także m.in. Memphis Depay.



Niepewna pozycja Koemana

W czwartek szkoleniowiec FC Barcelony Ronald Koeman spotkał się z prezydentem klubu, Joanem Laportą. Nie wiadomo, czy obaj panowie rozmawiali o polityce transferowej klubu na najbliższe miesiące, niepewna ma być też pozycja Holendra jako szkoleniowca "Dumy Katalonii".

FC Barcelona wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Na dwie kolejki przed zakończeniem ligi traci do lidera, Atletico Madryt, cztery punkty.

Zdjęcie Sergio Aguero w drużynie Manchesteru City rozegrał dotychczas 388 meczów i strzelił 258 bramek / LAURENCE GRIFFITHS/AFP/East News / East News

PaCze