Media: Real Madryt wybrał nowego trenera. Klamka zapadła. Chodzi o głośne nazwisko

W miniony weekend Real Madryt stracił pozycję lidera w La Liga na rzecz Barcelony . "Królewscy" przegrali 1:3 z Atletico Madryt na jego obiekcie. Była to ich pierwsza porażka w bieżącym sezonie. Sześć wcześniejszych spotkań kończyli zwycięsko .

Zapowiadana zmiana trenera nie ma jednak nic wspólnego z przegranymi derbami. Po zakończeniu obecnych rozgrywek wygasa kontrakt Carlo Ancelottiego , który - wszystko na to wskazuje - odejdzie do pracy z reprezentacją Brazylii . Cichy casting na jego następcę trwa od wielu miesięcy.

Xabi Alonso za Carlo Ancelottiego? Taki scenariusz wydaje się nieunikniony

Były reprezentant Hiszpanii od roku prowadzi Bayer Leverkusen . Jego aktualna umowa z niemieckim klubem zachowuje ważność do końca sezonu 2025/26 . Nie należy się jednak spodziewać, że zostanie wypełniona do końca.

O kandydaturze Xabiego Alonso mówiło się już późną wiosną bieżącego roku . On sam nie unikał pytań na ten temat. Jego odpowiedzi miały jednak charakter wybitnie dyplomatyczny.

- Zwykle w futbolu jest tak, że jak zaczynasz myśleć w perspektywie średnio- i długoterminowej, to tracisz koncentrację na tym, co masz najbliżej. A ja obecnie koncentruję się tylko na tym, co mamy tutaj, blisko - mówił krótko przed startem trwającego sezonu.