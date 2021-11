"Duma Katalonii" przechodzi przez trudny okres. W tabeli La Liga zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, a w trzech ostatnich spotkaniach wywalczyła zaledwie dwa punkty. Niewiele lepiej wiedzie jej się w Lidze Mistrzów, gdzie "przy życiu" utrzymują ją dwa wymęczone zwycięstwa nad Dynamem Kijów (po 1-0), a wizja pożegnania z rozgrywkami wydaje się bardzo realna.

Xavi Hernandez zostanie trenerem FC Barcelona

Posadą za grę zespołu zapłacił Koeman. Od momentu rozstania trwają poszukiwania jego następcy, a raczej - negocjacje z Xavim Hernandezem i jego obecnym pracodawcą, Al-Sadd z Arabii Saudyjskiej. "Mundo Deportivo" donosi jednak, że są już one na finiszu.



Według informacji dziennikarzy, jeszcze w piątek FC Barcelona oficjalnie zaprezentuje nowego szkoleniowca. Czwartek upłynął władzom klubu na rozmowach z przedstawicielami Al-Sadd, a ich finał nie jest do końca znany. Z jednej strony mówi się, że hiszpańska ekipa zapłaci sumę odstępnego (5 milionów euro), z drugiej - że nie będzie to konieczne, a drużyna przyjedzie jedynie do Arabii Saudyjskiej na mecz towarzyski.



