Media: Jest zgoda, to będzie trener FC Barcelona. Zaskakujące ustalenia

Jeszcze do niedawna wydawało się, że - pomimo różnych zawirowań - w kolejnym sezonie FC Barcelona pozostanie niezmiennie zespołem trenowanym przez dotychczasowego szkoleniowca, czyli Xaviego Hernandeza. Nastąpił jednak absolutnie szalony zwrot akcji, w wyniku którego wszystko wskazuje na to, że Katalończyk zostanie zwolniony i... zastąpi go dobrze znany Robertowi Lewandowskiemu Hansi Flick. Hiszpańskie media donoszą o szczegółach kontraktu Niemca z "Blaugraną" - i są one dosyć zaskakujące.