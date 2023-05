Media: Gwiazda odchodzi z Realu Madryt. Atak "Królewskich" osłabiony

"Powody, dla których odchodzi, są stricte sportowe. Chociaż od 1 stycznia może legalnie podpisać kontrakt z dowolną drużyną, to czekał na Real Madryt do końca, ponieważ jego pierwszą opcją zawsze było kontynuowanie gdy na Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti zawsze dawał mu do zrozumienia, że jest dla niego graczem podstawowego składu. Piłkarz chciał sprawdzić, czy te słowa będą przeniesione na boisko również w końcówce sezonu. Jednak wtedy jego pozycja okazała się słabsza - był zmiennikiem we wszystkich meczach fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a także w półfinałach i finale Pucharu Króla" - czytamy w artykule.