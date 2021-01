Dziennikarze hiszpańskiego "El Mundo" poinformowali, że FC Barcelona w ramach czteroletniego kontaktu wypłaci łącznie Lionelowi Messiemu 555 milionów euro. Za samo przedłużenie umowy Argentyńczyk otrzymał ponad sto milionów.

Messi z "Dumą Katalonii" związany jest od początku kariery. Jego aktualny kontrakt z klubem wygasa latem i według medialnych doniesień - nie zostanie przedłużony. Biorąc pod uwagę informacje "El Mundo" - trudno się temu dziwić.

Według doniesień dziennikarzy, w ramach podpisanej w 2017 roku umowy zawodnik otrzyma od klubu łącznie 555 milionów euro. 115 - już za sam podpis pod kontraktem, 138 milionów za każdy rok gry (dodatkowo - bonusy) oraz prawie 78 milionów dodatku za pozostanie w klubie do lata 2021 roku.



- Ta umowa rujnuje Barcelonę - komentuje "El Mundo", odnosząc się do bardzo trudnej sytuacji finansowej klubu. Ma on mieć ponad miliard euro długu.



FC Barcelona po 19 kolejkach obecnego sezonu zajmuje w tabeli czwarte miejsce, mając w dorobku 37 punktów. Do liderującego Atletico Madryt traci dziesięć, przy czym ma rozegrany o jeden mecz więcej.



