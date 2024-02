Nie chcemy się żegnać, mamy jeszcze cztery miesiące sezonu i na tym staramy się skupić, pragniemy odnosić sukcesy z Xavim na ławce. Emocje na końcu trzeba zostawić na boku, bo potem chcemy cieszyć się tym, co osiągniemy razem od teraz do maja. Nie chcemy rozmyślać o momencie pożegnania

Deco wytypował idealnego trenera dla Barcelony. Wkrótce ruszą rozmowy

Zarząd Barcy skłania się ku zatrudnieniu Sergio Conceicao , tóry obecnie pracuje w FC Porto . 49-latek postrzegany jest w kraju za świetnego taktyka, a do tego w tym tygodniu oficjalnie ogłosił, że odchodzi wraz z końcem sezonu. Kolejne elementy układanki zaczynają zatem do siebie pasować.

Za podpisaniem kontraktu z Portugalczykiem przemawiają przede wszystkim kwestie finansowe. Latem dostępny on będzie "za darmo", dlatego FC Barcelona nie będzie musiała martwić się o ewentualny ekwiwalent finansowy. Do tego jest on człowiekiem "całkowicie spoza klubu", dzięki czemu mógłby on wnieść do zespołu z Katalonii "świeże spojrzenie". Zarówno "Mundo Deportivo" jak i "SPORT" podkreślają, że "jest on nastawiony entuzjastycznie i zgodzi się bez wahania".