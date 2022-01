31-latek w obecnym sezonie wystąpił w zaledwie 16 spotkaniach "Królewskich". Od momentu transferu ani na moment nie stał się kluczowym graczem ekipy, na co liczono, płacąc za niego Chelsea FC 115 milionów euro.

Eden Hazard chce odejść z Realu Madryt

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olympique Marsylia - Lille OSC. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Według informacji Tavolierego Hazard poprosił włodarzy Realu Madryt o zgodę na transfer jeszcze w zimowym okienku. Dodatkową przyczyną, obok braku regularnej gry, są powracające problemy zdrowotne. Wskazana w jego przypadku miałaby być (według klubowego sztabu) operacja, na którą niechętnie chce się zgodzić Florentino Perez.



Póki co nie wiadomo, dokąd miałby odejść Belg i jaką kwotę będzie trzeba zapłacić "Królewskim", by go pozyskać. Wobec małej liczby występów (łącznie, od momentu transferu zaledwie 59) jego utrzymywanie jest dla zespołu nierentowne i paradoksalnie może pomóc mu... zaoszczędzić na pensji 31-latka.