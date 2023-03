Media dotarły do planu Realu. Szykuje się spektakularny powrót do Madrytu?

Czy po 10 latach "The Special One" ponownie zamelduje się na Santiago Bernabeu ? Część hiszpańskich mediów jest o tym przekonana. Jako pierwszy już 11 marca poinformował o tym dziennikarz Diego Mengual. Jego tropem poszli inni, powołując się na swoje źródła.

Mourinho w stałym kontakcie z Perezem. Latem w Realu ma zastąpić Ancelottiego

To efekt słabnącej pozycji obecnego trenera "Królewskich", Carlo Ancelottiego. Włoch wprowadził wprawdzie zespół do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale wobec 12-punktowej straty do Barcelony o tytule mistrza Hiszpanii może już raczej zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że jego umowa - zachowująca ważność do połowy 2024 roku - nie zostanie zrealizowana.