W ostatnich dniach piłkarskie środowisko w Polsce ekscytuje się transferem Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona. Polak przebywa w stolicy Katalonii od poniedziałku i tego dnia wedle doniesień płynących z Hiszpanii przeszedł pomyślnie testy medyczne i ustalił warunki kontraktu z "Blaugraną". Wieczorem kibice wyczekiwali prezentacji byłego bramkarza Juventusu w nowych barwach albo przynajmniej ogłoszenia transferu. Do tego jednak nie doszło i jak się okazuje, przełomu nie należy spodziewać się także we wtorek.



Reklama