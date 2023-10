Media: Barcelona dopięła ważny transfer. Lewandowski zyska nowego partnera

Coraz to nowe kontuzje skutecznie uszczuplają kadrę Barcelony, a co za tym idzie wachlarz możliwości Xaviego. Duma Katalonii dysponuje wyjątkowo wąską kadrą, porównując z innymi zespołami La Liga, co jest ściśle związane z jej trudną sytuacją finansową. Dziennikarz Enric Canyellas poinformował, że mistrz Hiszpanii zagwarantował sobie mimo to już pierwsze wzmocnienie na sezon 2024/25. Szeregi Blaugrany ma zasilić Nico Williams.