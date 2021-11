"Duma Katalonii" spisuje się w tym sezonie fatalnie, a kolejny, niechlubny rozdział swojej historii napisała w sobotnim starciu z Celtą. Prowadziła już 3-0, lecz roztrwoniła przewagę i zaledwie zremisowała. Tym samym notuje serię czterech ligowych meczów bez wygranej. Jakby tego było mało, straciła ważnego piłkarza - Ansu Fatiego.

Ansu Fati nie zagra przez co najmniej cztery tygodnie

Klub bezpośrednio po meczu przekazał, że gracz boryka się z urazem uda. Nie poinformował jednak, jak długo może potrwać jego przerwa. Według hiszpańskich mediów będzie ona stosunkowo długa i wyniesie co najmniej cztery tygodnie. Oznacza to, że szanse, by Fati jeszcze w tym roku pojawił się na boisku są niewielkie.

19-latek zaliczył dotąd w tym sezonie osiem występów. Strzelił cztery gole i zaliczył asystę. Dorobek pewnie byłby bardziej okazały, gdyby nie fakt, że w pierwszej części sezonu nie grał, gdyż... leczył uraz łąkotki. Z powodu kłopotów z kolanem opuścił też dwa mecze w październiku.

