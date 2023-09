Skutki tego, co dzieje się m.in. w stolicy, nie będą na szczęście aż tak tragiczne, jak niedawno w Słowenii, gdzie po jeszcze mocniejszych opadach doszło do powodzi, w wyniku której zginęli ludzie. Nie zmienia to jednak faktu, że opady nawiedziły sporą część Hiszpanię i również okazały się bardzo intensywne. W Madrycie nie brakuje całkowicie zalanych ulic, gdyż system odwodnień przestał sobie radzić z taką ilością deszczówki. Publikowane przez Hiszpanów amatorskie nagrania pokazują skalę problemu - w niektórych miejscach samochody znalazły się pod wodą, a drogi zaczęły przypominać rzeki.