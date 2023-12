Mecz Barcelony przerwany. Co się tam stało? Kuriozalne sceny, "Lewy" w roli głównej

To było zaciekłe starcie dwóch hiszpańskich gigantów . Ostatecznie Barcelona pokonała Atletico Madryt 1-0 i zgarnęła pełną pulę. Jedyną bramkę spotkania w 28. minucie zdobył Joao Felix , były gracz "Los Colchoneros".

Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale ponownie spisał się bezbarwnie. Miał trzy okazje do zdobycia bramki, z czego przynajmniej jedną stuprocentową . Po raz kolejny okazał się jednak do bólu nieskuteczny.

Lewandowski przeprowadził "akcję" meczu. Publika doceniła klasę Polaka

Paradoksalnie to właśnie Polak został jedną z pierwszoplanowych postaci wieczoru . Nie chodzi jednak o walory sportowe, lecz o niecodzienny incydent z 69. minuty. Na murawę wbiegło wówczas dziecko z telefonem. Arbiter natychmiast przerwał spotkanie .

Polak stanowczym gestem powstrzymał jednak ich interwencję. Następnie przytulił nieproszonego gościa i z troską odprowadził go do linii bocznej. Dopiero potem wrócił do gry.