"Mbappe żąda od Realu dodatkowych 100 mln euro". Nie dostanie?

Transfer Mbappe do Realu Madryt wydawał się przesądzony. Umowa piłkarza z PSG kończy się w czerwcu i mistrz świata jej nie przedłużył. Wiele razy powtarzał, że gra w Realu jest jego dziecięcym marzeniem. Królewskim tak zależy na Mbappe, że w ostatnich dniach poprzedniego letniego okna transferowego byli gotowi zapłacić za niego 180 mln euro. Mimo że tego lata będą go mogli mieć za darmo. Za darmo, czyli bez kwoty transferowej, bo oczekiwania finansowe piłkarza są ogromne.

PSG odrzucił wtedy propozycję Królewskich.

Kylian Mbappe w Realu Madryt? Kibice Królewskich czekają i pytają

Sprawa wróci w czerwcu. Kibice Realu czepiają się każdego detalu, który mógłby potwierdzać, że latem Francuz będzie ich zawodnikiem. Niedawno Internet obiegła rozmowa młodego fana z byłym graczem Królewskich Roberto Carlosem. - Roberto, co będzie z Mbappe? - zapytał chłopiec. - Przyjdzie latem - powiedział Brazylijczyk, dziś ekspert w kanale telewizyjnym Realu Madryt.

Dla PSG sprawa zatrzymania Mbappe jest priorytetowa. Katarczycy gotowi są niemal na wszystko. Odkąd zainwestowali w PSG w 2011 roku, nikt nie był w stanie "podkupić" im piłkarza. Relacje między madryckim i paryskim klubem są napięte nie tylko z tego powodu. W wielkim konflikcie o Superligę, której pomysłodawcą jest Perez, szef PSG Nasser Al-Khelaifi stanął po stronie UEFA.

Kylian Mbappe w Realu Madryt? Francuz chce podnieść stawkę o 100 mln?

Czy głośny transfer dojdzie do skutku? Fani Realu byli tego pewni, gdy niedawno Królewscy wyeliminowali PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Paryżanie prowadzili 2-0 po bramkach Mbappe, hat trick Karima Benzemy odwrócił losy rywalizacji na korzyść Hiszpanów.

Każdy szczegół sagi nabiera znaczenia. W programie "El Partidazo" w stacji radiowej COPE dziennikarz Guillem Balague powiedział, że Mbappe postawił dodatkowe warunki, nie do spełnienia dla Królewskich. Zażądał dodatkowych 100 mln euro ponad to na co obie strony były umówione. Balague jest dobrze poinformowany. Jako pierwszy podał kiedyś o transferze Cristiano Ronaldo z Manchesteru United do Realu. Jest też autorem biografii Ronaldo i Leo Messiego. Pracuje w mediach Hiszpanii i Anglii.

Słowa Balague cytuje wiele hiszpańskich mediów. Czy to prawda? Czy rzeczywiście Mbappe żąda większej kasy od Królewskich? Czy transfer dojdzie do skutku? Sprawa będzie ciągnęła się jeszcze co najmniej kilkanaście tygodni.

Dariusz Wołowski

