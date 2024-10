Mbappe wywołał skandal. Francuzi są oburzeni zachowaniem kapitana kadry

Kiedy Hugo Lloris ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, to właśnie Kyliana Mbappe, a nie Antoine'a Griezmanna Didier Deschamps wybrał na nowego kapitana reprezentacji Francji. Do tej pory gwiazdor nie sprawiał większych problemów, a kibice nie mieli powodów, aby źle postrzegać jego postawę prezentowaną w stosunku do kadry. Jego obraz zmienił się w ciągu ostatnich tygodni.