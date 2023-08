Mbappe w Realu? Zaskoczył nawet były prezydent Francji, nie ma już złudzeń

Jeśli do jakiejś sprawy pasuje stwierdzenie "powracać niczym bumerang", to z pewnością do kwestii potencjalnego transferu między Paris Saint-Germain a Realem Madryt, którego bohaterem miałby być Kylian Mbappe. O tych przenosinach mówi się już latami, ale... dalej pozostają one niczym więcej, jak jedynie mglistą wizją.