Mbappe w Realu Madryt? Xavi komentuje. Stanowcze słowa trenera Barcelony

Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Szkoleniowiec FC Barcelona odpowiedział na wiele pytań dziennikarzy, a jedno z nich dotyczyło Kyliana Mbappe, który tego lata lub za rok ma trafić do Realu Madryt - największego rywala "Dumy Katalonii". Były piłkarz skomentował ten temat w swoim stylu. Wygląda na to, że transfer francuskiego gwiazdora nie jest czymś, co spędza sen z powiek Katalończykowi.