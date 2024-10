W ostatnich dniach transfer nazwisko Wojciecha Szczęsnego było odmieniane przez wszystkie przypadki, przez niemal 24 godziny na dobę. Eskalacja zainteresowania polskim bramkarzem nastąpiła w poniedziałek, gdy przyleciał do stolicy Katalonii, by przejść testy medyczne przed transferem do FC Barcelona.

Na jego ogłoszenie trzeba było jednak czekać do środy. To wtedy Szczęsny spotkał się w klubowych biurach z prezesem Joanem Laportą i podpisał kontrakt , który związał go z "Dumą Katalonii" do końca tego sezonu.