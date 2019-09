Hiszpański klub Malaga CF poinformował, że Japończyk Shinji Okazaki opuścił drużynę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że napastnik dołączył do niej 34 dni temu.

Okazaki rozpoczynał karierę w swojej ojczyźnie, a w 2011 roku przeniósł się do Europy i trafił do ekipy VfB Stuttgart. Kibice Bundesligi mogą go znać także z występów w Mainz, lecz swój największy sukces święcił na boiskach Premier League.

Japończyk był częścią mistrzowskiej drużyny Leicester City, która sięgnęła po tytuł angielskiej ekstraklasy w sezonie 2015/16. Okazaki był jej ważnym ogniwem - we wspomnianej kampanii ligowej rozegrał 36 spotkań, zdobywając pięć goli i notując dwie asysty.

W poprzednim sezonie napastnik miał problem z wywalczeniem miejsca w podstawowej jedenastce. Zaliczył wprawdzie aż 21 meczów w Premier League, lecz tylko w jednym wystąpił od pierwszej minuty.

W związku z tym 33-latek postanowił poszukać nowych wyzwań i tak trafił do drugoligowej Malagi, podpisując roczny kontrakt. Jego gra dla "Boquerones" ograniczyła się jednak tylko do trzech sparingów. Po 34 dniach kontrakt Okazakiego został rozwiązany. Malaga nie podała oficjalnego powodu przedwczesnego zakończenia współpracy. Hiszpańskie media donoszą, że jest to wynikiem złej kondycji finansowej klubu, który nie znalazł środków na pokrycie kontraktu Japończyka.

Obecnie Okazaki pozostaje wolnym zawodnikiem.

