Reprezentant Chorwacji i pomocnik Realu Madryt Luka Modrić jasno i zdecydowanie wypowiedział się w sprawie pomysłu FIFA, by rozgrywać mundial co dwa lata. Wicemistrz świata nie ukrywa, że jego zdaniem to kompletnie nietrafiony projekt. I nie gryzie się w język.

- Nie widzę sensu rozgrywania mundialu co dwa lata. Mistrzostwa świata są wyjątkowe właśnie dlatego, że są co cztery lata i wszyscy na to czekają - uważa Modrić. - Nie chciałbym, aby mundial odbywał się co dwa lata. Ale też nie pyta się nas specjalnie o zdanie. Próbuje się wprowadzać zmiany bez pytania zawodników i trenerów o opinię. Ja tego nie widzę. Ale nie wiem, co się wydarzy - podsumował Modrić.

Modrić o Złotej Piłce. Stawia na rywala Lewandowskiego

Modrić został też zapytany, czy jego zdaniem Karim Benzema powinien dostać w tym roku Złotą Piłkę. - Jest kilku kandydatów, którzy mogą zwyciężyć w tym plebiscycie. Karim jest dla mnie jednym z nich. Moim zdaniem zasłużył na tę nagrodę tym, jak grał przez ostatni rok - zaznaczył Chorwat.



JK