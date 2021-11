Pani Elvira, 80-letnia Hiszpanka, w emocjonalnej przemowie wyznała, że jej wielkim marzeniem jest spotkanie Luki Modricia. Filmik ze staruszką, zamieszczony w mediach społecznościowych, zrobił w Hiszpanii furorę.

- W tym moim życiu, mając 80 lat na karku, chcę jeszcze zrobić sobie zdjęcie z moim Modriciem! - woła do kamery pani Elvira. - On jest najlepszy z całego Realu! To cudowny człowiek, skromny, dobry! Jak kiedyś wybiorę się do Madrytu, zrobię sobie z nim zdjęcie - odgraża się pani Elvira, uderzając energicznie laską o ziemię.

80-letnia pani Elvira błyskawicznie doczekała się odpowiedzi od swojego idola, czyli pomocnika Realu Madryt. Chorwat nagrał dla niej specjalne wideo, które umieścił na swoim Instagramie. - Jak się pani ma, Pani Elviro? - zagaduje Modrić w filmiku. - Mam nadzieję, że niebawem będę miał okazję panią poznać. Czeka też prezent - zdradza Chorwat, pokazując do kamery koszulkę Realu Madryt przyszykowaną specjalnie dla pani Elviry. - Przekażę ją pani osobiście, gdy się spotkamy - zapowiada.

Pani Elvira i plakat z Luką Modriciem

Hiszpańscy dziennikarze odwiedzili panią Elvirę w jej miejscowości. W zrealizowanym materiale wideo możemy zobaczyć, że na ścianie ma plakat z chorwackim pomocnikiem.

Kiedy kobieta zorientowała się, że jej marzenie ma zostać spełnione - bo przedstawiciele mediów pokazali jej film, jaki przygotował dla niej gracz Realu - popłakała się ze wzruszenia. - Nie chcę umierać, nim go nie przytulę! - wyznała w emocjach.