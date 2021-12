"Królewscy" mają w ostatnim czasie nielichy problem. Po świętach Bożego Narodzenia zakażeni zostali Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga i Vinicius Junior, a już wcześniej z COVID-19 zmagało się kilku innych zawodników.

Luka Jović zakażony koronawirusem

W czwartkowe popołudnie Real poinformował, że pozytywny wynik testu miał kolejny gracz ekipy, Luka Jović. W obecnym sezonie zaliczył 13 występów, strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty.



Jović latem wrócił do Realu z wypożyczenia do Eintrachtu Frankfurt. To ten klub sprzedał Serba do "Królewskich" w 2019 roku za 63 miliony euro.



