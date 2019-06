Wielki transfer Realu Madryt staje się faktem. Do "Królewskich" przechodzi z Eintrachtu Frankfurt Luka Jović, który podpisze sześcioletni kontrakt.

Zdjęcie Luka Jović /AFP

Real zapłaci Eintrachtowi za Jovicia 60-70 milionów euro. W mediach padają różne kwoty. Część kwoty transferowej ma trafić do poprzedniego klubu Jovicia Benfiki Lizbona, co Portugalczycy zagwarantowali sobie w umowie z Eintrachtem.



Jović podpisze umowę obowiązującą do 2025 roku po przejściu testów medycznych, ale to wydaje się formalnością.

O transferze 21-letniego napastnika do Realu głośno było od kilku tygodni. Dziś "Królewscy" wydali na stronie internetowej oświadczenie, w którym poinformowali, że doszli do porozumienia z Eintrachtem w sprawie transferu.

"To dla nas duża strata. Jego umiejętność strzelania goli odbiła się głośnym echem w Europie. Było dla nas jasne, że nie będziemy w stanie go zatrzymać ze względów finansowych. Dla Eintrachtu to dobry i ważny transfer. Życzymy Luce wszystkiego najlepszego" - skomentował dyrektor sportowy Eintrachtu Fredi Bobic.

Jović był rewelacją zakończonego niedawno sezonu Bundesligi. W 32 spotkaniach zdobył 17 bramek i zaliczył sześć asyst, a w sumie we wszystkich klubowych rozgrywkach strzelił 27 goli w 48 meczach. W efekcie jego wartość rynkowa wystrzeliła w górę w ostatnich miesiącach - jeszcze w czerwcu minionego roku wyceniany był na osiem milionów euro.



Real Madryt poszukiwał napastnika, który wziąłby na siebie ciężar zdobywania bramek. Po tym, jak przed rokiem klub opuścił Cristiano Ronaldo, pierwszym strzelcem został Karim Benzema, ale trener Zinedine Zidane powiedział, że Francuz jest bardzo uniwersalnym piłkarzem i może grać na różnych pozycjach.

Zapowiadana po kiepskim sezonie rewolucja kadrowa na Santiago Bernabeu nabiera tempa. O krok od Realu jest francuski obrońca Ferland Mendy. Według "Marki", "Królewscy" doszli do porozumienia z Olympique Lyon i z zawodnikiem. Mendy ma kosztować 50 milionów.



Wkrótce gigant z Madrytu ogłosi zapewne jeszcze jeden wielki transfer. Przedstawiciele Realu udali się do Londynu, żeby sfinalizować przejście Edena Hazarda z Chelsea. Gwiazdor "The Blues" ma kosztować 120 milionów.

Wcześniej "Los Blancos" pozyskali środkowego obrońcę Edera Militao (z FC Porto za 50 mln) i napastnika Rodrygo (z Santos FC za 45 mln).

RK