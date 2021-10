34-letni Urugwajczyk we wrześniu 2020 roku opuścił Barcelonę. Odszedł, gdyż nie cieszył się zaufaniem Koemana. Ten przekazał mu swoją decyzję za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Suarez nie krył żalu i wielokrotnie wspominał, że Holender źle go traktował.

Luis Suarez wykonał kontrowersyjny gest

Gdy w 44. minucie meczu podwyższył prowadzenie Atletico, skierował swój wzrok w stronę szkoleniowca, przykładając dłoń do ucha, jakby była telefoniczną słuchawką. To oczywiste nawiązanie do tamtej sytuacji. O geście piszą czołowe media, między innymi "Marca" czy "The Guardian".



Barcelona po siedmiu ligowych kolejkach ma w dorobku zaledwie 12 punktów. Fatalnie spisuje się w Lidze Mistrzów, gdzie po dwóch spotkaniach pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym. Mimo tak słabej postawy władze klubu zapewniają, że póki co posada trenera nie jest zagrożona.



TC

