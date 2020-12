Lucas Torreira w nowym roku wróci do Arsenalu. Atletico Madryt zamierza skrócić wypożyczenie tego zawodnika o pół roku.

Zdjęcie Lucas Torreira /Getty Images

Urugwajczyk wystąpił w zaledwie pięciu meczach "Los Colchoneros" w tym sezonie, a od października ani razu nie wyszedł w pierwszej jedenastce.



Reklama

24-letni pomocnik miał być wypożyczony do Atletico do końca rozgrywek. Z Arsenalem umowa wiąże go do połowy 2023 roku.