Carlo Ancelotti rozwiał wszelkie wątpliwości co do swojej najbliższej przyszłości. Włoski trener potwierdził, że wypełni ostatni rok kontraktu z Realem Madryt, który wygasa z końcem następnego sezonu. Tym samym uciął spekulacje odnośnie przenosin do Brazylii, o czym plotkowano po przegraniu przez Real Madryt rozgrywek ligowych i Ligi Mistrzów.