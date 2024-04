Osiem kolejek pozostało do końca LaLiga. Prowadzący w tabeli Real Madryt ma 75 punktów, a druga, broniąca tytułu Barcelona 67. Oba zespoły za tydzień zagrają ze sobą na Estadio Santiago Bernabeu - to będzie jedna z ostatnich okazji dla "Dumy Katalonii" by podłączyć się do walki o mistrzostwo. Remis w stolicy z pewnością nie zadowoli podopiecznych Xaviego Hernandeza, którzy będą szukać zdobycia pełnej puli.

