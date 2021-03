Lionel Messi jest bliski podpisania nowej umowy z Barceloną. Tak przynajmniej twierdzi legenda klubu z Camp Nou Rivaldo.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LM. PSG - FC Barcelona 1-1. Skrót meczu. Wideo INTERIA.TV

Przyszłość Miessiego w Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania. W poprzednim sezonie Argentyńczyk był zdecydowany opuścić Camp Nou i pewnie by do tego doszło, ale nie chciał wdawać się w batalię prawną z klubem. Postanowił więc wypełnić kontrakt, który wygasa z końcem czerwca tego roku. Tym samym przeprowadzka do Manchesteru City upadła.

Reklama

"The Citizens" w dalszym ciągu są zainteresowani Messim. Angielski klub z pewnością jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom finansowym Messiego. Dodatkowym atutem Manchesteru City jest osoba trenera Pepa Guardioli, z którym Messi zna się bardzo dobrze i z którym święcił triumfy w Barcelonie. Media spekulują, że Argentyńczyk mógłby trafić do Paris Saint-Germain.



Wygląda jednak na to, że nastąpi sensacyjny zwrot akcji. Tak przynajmniej twierdzi Brazylijczyk Rivaldo, który bronił barw Barcelony w latach 1997-2002. Według byłego znakomitego piłkarza, Messi jest po rozmowach z nowym prezydentem klubu Joanem Laportą i ma zamiar kontynuować karierę na Camp Nou.



"Barcelona znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich kilku tygodni, wykorzystując doskonałą formę Messiego i wybór nowego prezydenta. Messi wygląda na dużo bardziej szczęśliwego od momentu objęcia rządów w klubie przez Laportę - prezydenta, którego dobrze zna i z którym ma dobre relacje" - powiedział Rivaldo Betfair.



"Z tego powodu zaczynam coraz bardziej wierzyć, że Messi może dojść do porozumienia z nowym zarządem i podpisać nowy kontrakt na kolejne parę lat" - zaznaczył Brazylijczyk.



Barcelona pożegnała się w tym sezonie z Ligą Mistrzów. W 1/8 finału "Dumę Katalonii" wyeliminowało PSG. W lidze Messi i spółka odrabiają dystans do lidera Atletico Madryt. Po 28. kolejkach Barcelona zajmuje drugie miejsce i traci tylko cztery "oczka" do "Rojiblancos".



RK



Primera Division - wyniki, terminarz i tabela