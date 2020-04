Lionel Messi zaprzeczył, jakoby wpłacił kaucję na rzecz wyjścia Ronaldinho z paragwajskiego więzienia. Brazylijczyk został aresztowany za posiadanie fałszywego paszportu.

Ronaldinho na początku marca trafił do więzienia na obrzeżach Asuncion, stolicy Paragwaju. W środę opuścił je po 32 dniach i udał się do hotelu, gdzie oczekuje na przenosiny do aresztu domowego.

Zdobywca Złotej Piłki opuścił więzienie po wpłaceniu kaucji. I to nie byle jakiej! Ronaldinho i jego brat musieli wpłacić aż 800 tysięcy dolarów.

Od razu pojawiły się plotki, mówiące, że pieniądze za kaucję zostały wpłacone przez... Messiego, który grał razem z Ronaldinho w Barcelonie. Argentyńczyk zdementował jednak te doniesienia.



- To co napisała jedna z gazet jest nieprawdą. Zresztą na szczęście nikt im nie uwierzył - cytuje wypowiedź Messiego Goal.com.

