Ciężkie chwile przeżywają kibice Barcelony. "Duma Katalonii" z hukiem odpadła z Ligi Mistrzów, co spowodowało, że na Camp Nou doszło do rewolucji. Na dodatek, as Barcy Lionel Messi na poważnie rozważa odejście z klubu i przekazał to nowemu trenerowi Ronaldowi Koemanowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Ronald Koeman zaprezentowany jako szkoleniowiec Barcelony. Wideo © 2020 Associated Press

Messi postanowi przerwać wakacje i wrócił do Barcelony, żeby spotkać się z Koemanem. Nowy trener "Dumy Katalonii" chyba jednak nie tego oczekiwał. Stacja radiowa RAC1 ujawniła, co usłyszał Holender od Messiego.

Reklama

Argentyńczyk miał przekazać, że bardziej skłania się ku opuszczeniu Camp Nou. Messi zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie kontraktu z Barceloną nie będzie sprawą łatwą, ale mimo to rozważa zmianę barw klubowych.

Argentyńczyk w dalszym ciągu mocno przeżywa klęskę 2-8 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. I dlatego myśli o opuszczeniu Camp Nou. Koeman, który w środę został nowym trenerem Barcelony, chciał jak najszybciej spotkać się z Messim, żeby dowiedzieć się, jak poważna jest sytuacja.



Podczas swojej prezentacji powiedział, że chciałby mieć Messiego w swoim projekcie sportowym, chociaż dał też jasno do zrozumienia, że nie chce ludzi, którzy nie byliby w pełni zaangażowani.



Poważny problem mają włodarze Barcelony dla których absolutnym priorytetem jest to, aby Messi został. Josep Maria Bartomeu nie chce przejść do historii jako prezydent za którego kadencji odszedł najlepszy piłkarz w historii klubu.