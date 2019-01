Deportivo La Coruna, FC Malaga albo jeszcze Real Oviedo - spotkania tych drużyn w Polsce można teraz oglądać za darmo za pośrednictwem serwisu Youtube. To nowy projekt, dzięki któremu hiszpańska piłka jeszcze szerzej wychodzi do kibiców.

Polska i ponad 40 innych europejskich państw, ale także Burundi, Mozambik, Nepal, Trynidad i Tobago oraz Namibia. Łącznie bezpośrednie transmisje z zaplecza Primera Division można teraz oglądać w 155 krajach świata (Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk).

- W dobie internetu zmienia się sposób transmitowania wydarzeń sportowych, a my czujemy się zobowiązani korzystać z takich kanałów docierania do kibiców. Dzięki temu zwiększymy atrakcyjność ligi, pokazując ją ludziom na całym świecie i to w formacie, który naszym zdaniem, spodoba się kibicom - mówi Melcior Soler, dyrektor działu audiowizualnego hiszpańskich rozgrywek ligowych.



W każdy weekend za pośrednictwem serwisu Youtube będzie można obejrzeć wszystkie 11 spotkań Segunda Division, a także 50-minutowy program ze skrótami. To wszystko dostępne jest w języku angielskim. "Dzięki takiemu rozwiązaniu tysiące fanów hiszpańskiej piłki na całym świecie będą miały możliwość oglądania swoich ulubionych drużyn za darmo" - piszą pomysłodawcy projektu.



Przypomnijmy, że jedynym Polakiem w Segunda Division jest Paweł Kieszek, obecnie rezerwowy bramkarz FC Malaga, wicelidera zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy.



To nie pierwszy pomysł Hiszpanów wykorzystujący siłę internetu. W poprzednim roku władze Primera Division porozumiały się z Facebookiem w sprawie transmisji wszystkich meczów ekstraklasy za pośrednictwem tego portalu społecznościowego. Z takiej możliwości - i to za darmo - mogą skorzystać kibice w kilku krajach południowo-wschodniej Azji (m.in. Indiach, Afganistanie, Bhutanie, Bangladeszu, Nepalu, Malediwach, Sri Lance i Pakistanie).

PJ

Zdjęcie Czy kiedyś w serwisie Youtube będzie można też oglądać rozgrywki Primera Division? / AFP