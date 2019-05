Celta Vigo wygrała z Barceloną 2-0 w meczu 36. kolejki Primera Division. Mistrzowie Hiszpanii grali w mocno rezerwowym składzie.

Zdjęcie Jasper Cillessen w bramce Barcelony podczas meczu z Celtą Vigo /PAP/EPA





Barcelona już przed tygodniem zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, więc trener Ernesto Valverde zdecydował się postawić w sobotnim ligowym meczu na zmienników, aby liderzy mogli odpocząć przed rewanżem z Liverpoolem w półfinale Ligi Mistrzów (wtorek godz. 21 w Liverpoolu).

Gospodarze uhonorowali rywali robiąc szpaler, gdy mistrzowie wychodzili na murawę.



Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla gwiazdy "Dumy Katalonii" - Ousmane Dembélé. Francuski napastnik doznał kontuzji mięśnia dwugłowego podczas jednego z pierwszych pojedynków biegowych i musiał opuścić boisko już w 6. minucie.



Po chwili przed szansą stanął Maxi Gómez. Dostał kilkudziesięciometrowe podanie w pole karne, efektownie złożył się do strzału, ale huknął obok bramki.

Po okresie dominacji faworytów, to "Celestes" przeszli do ataku. Gospodarze oddali pierwszy celny strzał w 28. minucie - bramkarza Barcy próbował zaskoczyć Okay Yokuslu, ale Jasper Cillessen pewnie obronił.



Krótko po zmianie stron Nestor Araujo wpakował z bliska piłkę do bramki Barcelony, ale sędzia nie uznał gola po analizie VAR. Strzelał Gustavo Cabral, piłkę odbił Cillessen, a dobił ją Araujo, lecz był na spalonym.

Na bramkę Barcy groźnie strzelał Sofiane Boufal, ale dwukrotnie spudłował.



Prowadzenie gospodarzom dał Gomez w 67. minucie, gdy wykorzystał bardzo dobre podanie Ryada Boudebouza.



Barcelona nie miała pomysłu, jak odwrócić losy meczu, a w 87. minucie sędzia podyktował rzut karny dla miejscowych za zagranie ręką jednego z graczy Barcy i Iago Aspas zamienił "jedenastkę" na drugiego gola, pieczętując sukces Celty Vigo.

12 maja drużyna Barcelony rozegra kolejny mecz u siebie. Jej przeciwnikiem będzie Getafe CF. Tego samego dnia Athletic Bilbao będzie gościć drużynę Celty Vigo.

MZ

36. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-05-04 20:45 | Stadion: Abanca-Balaídos | Widzów: 22519 | Arbiter: José María Sánchez Martínez Real Club Celta de Vigo FC Barcelona 2 0 DO PRZERWY 0-0 M. Gómez 67' Iago Aspas 88'

2 0 Celta Vigo FC Barcelona Cillessen Todibo Umtiti Vermaelen Wagué Aleñà Puig Arthur Dembélé Boateng Malcom Blanco Araujo Cabral Cáceres Mallo Olaza Catrofe Boudebouz Boufal Lobotka Yokuşlu Aspas Gómez SKŁADY Celta Vigo FC Barcelona Rubén Blanco Veiga Jasper Cillessen Nestor Araujo Razo 55′ 55′ 68′ 68′ Jean-Clair Todibo Gustavo Daniel Cabral Cáceres 29′ 29′ Samuel Umtiti Hugo Mallo Novegil 14′ 14′ Thomas Vermaelen Lucas René Olaza Catrofe Moussa Wagué 85′ 85′ Ryad Boudebouz Carles Aleña Castillo 31′ 31′ 71′ 71′ Sofiane Boufal Ricard Puig Martí Stanislav Lobotka 62′ 62′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Okay Yokuşlu 6′ 6′ Ousmane Dembélé 88′ (k.) 88′ (k.) Iago Aspas 72′ 72′ Kevin-Prince Boateng 67′ 67′ 90′ 90′ Maximiliano Gómez Malcom Filipe Silva de Oliveira REZERWOWI Sergio Álvarez Conde Ignacio Peña Sotorres David Costas Cordal Clément Lenglet 90′ 90′ Francisco José Beltrán Peinado 68′ 68′ Jeison Fabián Murillo Cerón Andrew Hjulsager Nelson Semedo 71′ 71′ Brais Méndez Portela 6′ 6′ Álex Collado Gutiérrez 85′ 85′ Jozabed Sánchez Ruiz Philippe Coutinho Pione Sisto 62′ 62′ 79′ 79′ Arturo Vidal