Mecz Villareal - Real Madryt zapowiada się niezwykle emocjonująco. Villareal w ostatnich ośmiu spotkaniach przegrał tylko raz, a "Królewscy" zaliczają w ostatnim czasie wpadki. Mecz da także odpowiedź na pytanie, w jakiej formie goście powrócą do Ligi Mistrzów - już we wtorek Real zagra w Paryżu z PSG. Gdzie oglądać Villareal - Real Madryt? Transmisja tv w Eleven Sports 2, Villareal - Real Madryt online na Polsat Box Go oraz elevensports.pl, mecz "na żywo" na sport.interia.pl.

Reklama

Villareal - Real Madryt: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Primera Division

Piłkarze "Żółtej Łodzi Podwodnej" ten sezon Primera Division rozpoczęli ospale, jednak w ostatnich tygodniach nabrali rozpędu. Mecz Villareal - Real gospodarze rozpoczną z szóstego miejsca w tabeli La Liga, zdobywając do tej pory 35 punktów. To tylko trzy oczka mniej od Barcelony i Villareal robi wszystko, by na mecie rozgrywek znaleźć się w czołowej czwórce, która premiuje grą w Lidze Mistrzów.

Podopieczni Unaia Emery’ego myślą o 1/8 finału tych rozgrywek, w których Villareal zmierzy się już 22 lutego z Juventusem. Mecz Villareal - Real Madryt na pewno dobrze będzie chciał rozegrać Pau Torres, filar defensywy gospodarzy. Piłkarz w ostatnich miesiącach przymierzany był chociażby do Manchesteru City, a nawet został brany pod uwagę jako zastępca Sergio Ramosa.

Ostatnie wyniki Villareal w Primera Division



Betis - Villareal 0-2

Villareal - Mallorca 3-0

Elche - Villareal 1-0

Mecz Villareal - Real Madryt goście rozpoczną bez swojego lidera, Karima Benzemy. Francuz leczy kontuzję i Carlo Ancelotti nie będzie mógł liczyć na swojego najlepszego strzelca. W meczu Villareal - Real odpowiedzialność za strzelanie bramek będą musieli wziąć Vinicius Junior oraz Marcus Asensio. Problemy zdrowotne Karima Benzemy rozpalają spekulacje i wśród nich pojawiają się informacje, że otwiera to drogę dla Roberta Lewandowskiego, który miałby przejść do "Królewskich".

W dzisiejszym spotkaniu Villareal - Real faworytem są "Królewscy", którzy z 53 punktami są liderem tabeli La Liga. Ich nierówna forma w ostatnich tygodniach spowodowała, że przewaga nad drugą Sevillą stopniała do tylko sześciu oczek. Real przegrał z Getafe oraz zremisował z Elche i gdyby nie słaba dyspozycja Sevilli w ostatnich spotkaniach, wicelider dogoniłby Real Madryt. Tym bardziej w meczu Villareal - Real "Królewscy" chcą zdobyć trzy punkty i w dobrych nastrojach wyjechać do Paryża.

Ostatnie wyniku Realu Madryt w Primera Division



Real Madryt - Granada 1-0

Real Madryt - Elche 2-2

Real Madryt - Valencia 4-1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Inter Mediolan. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Villareal - Real. Kiedy i o której mecz La Liga?

Mecz Villareal - Real rozpocznie się w sobotę o godzinie 16.15.

Villareal - Real. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Villareal - Real w tv będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2.

Mecz Villareal - Real online live stream

Villareal - Real online live stream na platformie elevensports.pl oraz Polsat Box Go.

Mecz Villareal - Real "na żywo" na sport.interia.pl.



O której początek meczu Villareal - Real? Godzina 16.15 w sobotę.

Transmisja TV meczu Villareal - Real: Eleven Sports 2.

Stream online meczu Villareal - Real: Polsat Box Go oraz elevensports.pl

Relacja tekstowa Villareal - Real: sport.interia.pl.