Odejście Kierana Trippiera z Atletico wydaje się być przesądzone. Reprezentant Anglii - według hiszpańskich i brytyjskich mediów - ma niebawem trafić do Newcastle. Nawet szkoleniowiec Atletico Diego Simeone przyznał - w kontekście Anglika - że "nikogo się nie da na siłę zatrzymać". W tej sytuacji madrycki klub zastanawia się, jak załatać ewentualną wyrwę w kadrze zespołu, po prawej stronie. Tym bardziej, że opuścić hiszpański klub może wkrótce też Chorwat Sime Vrsaljko.

Lider Chelsea Cesar Azpilicueta wróci do Hiszpanii?

Jak informuje "Marca", szkoleniowiec Atletico marzyłby o zastąpieniu Trippiera doświadczonym reprezentantem Hiszpanii Cesarem Azpilicuetą. Weteran i lider Chelsea Londyn wciąż nie jest jednak pewien, czy opuści Londyn po blisko dekadzie spędzonej w ekipie "The Blues". Gdyby jednak zdecydował się odejść, to - jeśli wierzyć doniesieniom "Marki" - Simeone przyjąłby go z otwartymi rękami.

Zwłaszcza, że w koncepcji szkoleniowca Atletico jest mu potrzebny prawy obrońca, który w sytuacji awaryjnej byłby w stanie zagrać też np. na stoperze.





