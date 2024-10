Nie da się ukryć, że Raphinha jest obok Roberta Lewandowskiego największym beneficjentem zmiany na ławce trenerskiej Barcelony . O ile Polak poprawił swoją grę i w pewnym stopniu statystyki, bo te już wcześniej miał na dobrym poziomie, o tyle Brazylijczyk przeszedł prawdziwą metamorfozę. Śmiało można nazwać go jednym z liderów, jeśli nie najważniejszym zawodnikiem zespołu. Po 13 meczach tego sezonu strzelił dla "Dumy Katalonii" 9 goli i zanotował 6 asyst. 15 udziałów przy bramkach w końcówce października musi robić wrażenie.

Teraz sam zainteresowany przyznał, że w tym dwuletnim słabszym okresie kilkukrotnie myślał o odejściu z klubu. - Moje pierwsze sześć miesięcy tutaj nie było najlepsze. To był okres od letniego okna transferowego do mistrzostw świata w Katarze. Wtedy już przeszło mi to przez głowę. Miałem wiele wątpliwości. Mam paskudny nawyk silnego krytykowania siebie, ta presja sprawiła, że pomyślałem o odejściu. Po mundialu nastąpiła u mnie wielka zmiana i w ciągu sześciu miesięcy udało mi się osiągnąć świetne liczby - powiedział dla ESPN.