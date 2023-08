"Lewy" zrobił to, na co wszyscy czekali. Lepszego momentu nie mógł sobie wybrać [WIDEO]

Robert Lewandowski nareszcie na liście snajperów! Król strzelców poprzedniego sezonu La Liga trafił do siatki w wyjazdowej potyczce z Villarreal CF. Na Estadio de la Cermica doszło do bezkompromisowej wymiany ciosów. Polak pokonał bramkarza rywali w newralgicznej fazie meczu, kierując piłkę do pustej bramki przy stanie 3-3. Jak się okazało, był to gol na wagę kompletu punktów.