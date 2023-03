"Lewy" zagra razem z Messim? Barcelona potwierdza kontakt ws. transferu

To może być hitowy powrót do stolicy Katalonii. Wiceprezes FC Barcelona Rafa Yuste potwierdził, że klub jest w kontakcie z Lionelem Messim ws. potencjalnego przejścia Argentyńczyka z Paris Saint-Germain do "Blaugrany". Kontrakt zawodnika z "Les Parisiens" wygasa już 30 czerwca, a więc latem mógłby on być dostępny do wzięcia bez ceny odstępnego.