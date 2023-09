"Lewy" wreszcie się doczekał. Jest oficjalny komunikat z Hiszpanii. To się musiało tak skończyć

Robert Lewandowski znalazł się w gronie nominowanych do tytułu piłkarza miesiąca w La Liga. Polak zapracował na to wyróżnienie sześcioma punktami w klasyfikacji kanadyjskiej - we wrześniu zdobył w lidze cztery bramki i zanotował dwie asysty. Oprócz niego o triumf w plebiscycie powalczą Jude Bellingham, Inaki Williams, Takefusa Kubo i Savio. Czy obserwujemy właśnie renesans formy kapitana reprezentacji Polski?