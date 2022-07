"Lewy” ma wielki problem! Mocne słowa wyciekły z szatni Barcelony!

Robert Lewandowski zaczął grę w Barcelonie z numerem "12"

Robert Lewandowski,z uwagi na fakt, że w Barcelonie "dziewiątka" należy do Memphisa Depaya, w pierwszych dwóch meczach w jej barwach wystąpił z "12" na koszulce.

Wiadomo nie od dziś, że "9" jest kluczowa dla Roberta. Nie tylko ze względu na fakt, że to typowy numer środkowego napastnika, ale również z uwagi na budowę swej marki - RL9.

Barcelona obiecała Lewandowskiemu numer "9"

Barcelona, sprowadzając Lewandowskiego, obiecała mu docelowo numer "dziewięć". Klub chce to uczynić jednak z klasą i zwolnić koszulkę z "dziewiątką", poprzez transfer Depaya. Pojawiały się nawet doniesienia, wedle których "Blaugrana" otrzymała dwie oferty za Holendra z Premier League, żadna z nich nie przekraczała jednak 20 mln euro.

Depay nigdzie się nie wybiera. Mocne słowa w szatni

Sam Mephis Depay najwyraźniej nigdzie się nie wybiera. Chce wypełnić kontrakt w "Dumie Katalonii". Umowa łączy jego i klub do końca czerwca przyszłego roku.

Kataloński "Sport", piórem Alberta Masnou, donosi, że Depay nigdzie się nie wybiera i chce wypełnić kontrakt w Barcelonie.

Nawet jeśli Barca ściągnie sześciu napastników, ja w niej zostanę miał powiedzieć Depay niektórym kolegom z szatni Barcelony.

To zdanie zdaje się przesądzać sprawę.

Lewandowski chce nie tylko numeru, ale też dom po Depayu

Gra toczy się nie tylko o koszulkę z numerem "dziewięć".

Dziennikarz Gerard Romero ujawnił również, że "Lewemu" przypadła do gustu posiadłość, w której pod Barceloną mieszka Memphis! Jeśli Holender odejdzie z Barcy, dom trafi najpewniej w ręce państwa Lewandowskich.

Sytuacja ta pokazuje dobitnie, że piłka nożna to ostra rywalizacja nie tylko na boisku, ale i poza nim.

Barcelona nie kryje też, że rozważa powrót Leo Messiego, ale ma to nastąpić dopiero za rok, gdy wygaśnie kontrakt Argentyńczyka z PSG.

- Etap Leo Messiego w Barcelonie nie zakończył się tak, jak byśmy wszyscy chcieli. Czuję się współodpowiedzialny za to, jak odszedł z klubu. Wierzę, że jest to tymczasowe zakończenie i uda nam się do tego doprowadzić. Mamy wobec niego wyraźny dług moralny i chciałbym, aby zakończył karierę w koszulce Barcelony przy oklaskach płynących ze wszystkich stron - zadeklarował prezes Barcelony Joan Laporta.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski po meczu Juventusu z Barceloną (2-2), jaki 27 lipca rozergano w Dallas / Marcin Cholewiński / PAP

