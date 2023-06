Lewandowskiemu będzie jeszcze trudniej. "Wiadomość o smaku pożegnania"

Do rozegrania w hiszpańskiej ekstraklasie została bowiem już tylko jedna kolejka - w niej "Barca" zmierzy się z walczącą o utrzymanie Celtą Vigo. Już teraz " Lewy " może się jednak poszczycić imponującym bilansem wynoszącym 23 trafienia. Drugi w tabeli snajperów, Karim Benzema, ma "tylko" 18 goli, a trzeci, Joselu , 16 - i to właśnie z tym ostatnim futbolistą związana jest ciekawa historia.

Joselu z Benzemą w Realu Madryt. Wyzwanie dla Lewandowskiego może być jeszcze większe

Wszystko zmierza do tego, że piłkarz ten już niebawem zasili szeregi... Realu Madryt . Wygląda przy tym na to, że będzie przede wszystkim zastępcą Benzemy (który, wbrew pierwotnym doniesieniom, chyba raczej pozostanie w szeregach " Królewskich " na kolejny sezon), niemniej... Ancelotti może mieć też na niego zupełnie inny pomysł.

Joselu z tajemniczym wpisem. Wielkie pożegnanie z Espanyolem faktem?

"Witajcie 'Papużki' (określenie graczy jak i kibiców Espanyolu - dop. red.). Nadal nie mogę uwierzyć, że muszę o tym pisać. Cios związany z degradacją był tak mocny, że mam wraz z moją rodziną trudności z odzyskaniem sił. Chcę przeprosić, ponieważ Espanyol nie zasługuje na to, by być w drugiej lidze. Pragnę wam już zawsze dziękować za uczucie, jakim mnie obdarzyliście. Za to, co osobiście osiągnąłem dzięki waszemu wsparciu" - napisał piłkarz.