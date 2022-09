Lewandowski znów najlepszy. Te wyniki nie pozostawiają wątpliwości

Barcelona rozpoczął sezon od małej wpadki, w postaci remisu z Rayo Vallecano. Od tego momentu w rozgrywkach La Liga "Duma Katalonii" kroczy już tylko ścieżką zwycięstw i po sześciu kolejkach z 16 punktami jest wiceliderem rozgrywek. Prowadzi, z kompletem wygranych, Real Madryt.

Reklama

Jednym z głównych motorów napędowych drużyny jest nie kto inny, jak Robert Lewandowski. Polak ma "wejście smoka" do Barcelony i udowadnia, że jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym napastnikiem świata.

Robert Lewandowski zmierza po kolejny laur. Specjalna nagroda kibiców

11 goli plus 2 asysty w ośmiu meczach mówi same za siebie. "Lewy" ma już na koncie także pierwszy hat-trick w nowych barwach, a ustrzelił go w Lidze Mistrzów w wygranym 5:1 starciu z Viktorią Pilzno.

"Jaką ocenę dajesz zawodnikom po pierwszej części sezonu?" - z takim pytaniem do kibiców Barcelony zwrócił się kataloński Sport, zamieszczając sondę z wyborem najlepszego piłkarza zespołu na tym etapie rozgrywek.

Głos należy oddać na każdego zawodnika, a przy nazwiskach znajduje się suwak, na którym można ustawić wartość od "1" do "10".

W tej chwili liderem głosowania jest właśnie Lewandowski. Polak jako jedyny ma z przodu "9", a jego obecna ocena to dokładnie 9,1 pkt. "Lewandowski, bez wątpienia najlepszy w FC Barcelona" - czytamy pod zdjęciem.

Na tę chwilę podium uzupełniają trzy gwiazdy młodego pokolenia. Drugi jest 19-letni pomocnik Pedri (8,3 pkt), a trzecie miejsce ex-auquo należy do innego kreatora gry w środku pola, 18-letniego Gaviego (8,0 pkt) oraz 18-letniego obrońcy Alejandro Balde (8,0 pkt).