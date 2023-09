Lewandowski znów na ustach hiszpańskich mediów. Tak oceniono jego występ

W 3. kolejce Villarreal niemoc strzelca kapitana reprezentacji Polski została przełamana, a on sam w 71. minucie wpisał się na listę strzelców . Tuż po końcowym gwizdku sędziego okazało się, że było to trafienie na wagę niezwykle cennych trzech punktów.

Tydzień później, w niedzielny wieczór na El Sadar napastnik Barcelony liczył na to, że również i tym razem zdoła się wpisać na listę strzelców, dając swoim kibicom powody do radości. Choć początkowo niewiele wskazywało na ten scenariusz, to w samej końcówce, szczęście w końcu uśmiechnęło się do napastnika katalońskiego klubu.