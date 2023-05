Mimo że podopieczni Xaviego Hernandeza mogą być spokojni o losy tytułu, to kapitan reprezentacji Polski nadal ma o co walczyć. 34-latek, przew odzi bowiem w klasyfikacji strzelców z dziewiętnastoma trafieniami i ma obecnie dwie bramki przewagi nad gwiazdorem Realu Madryt - Karimem Benzemą .

Francuz przez długi czas pozostawał za plecami "Lewego", ale za sprawą gorszej dyspozycji strzeleckiej naszego napastnika, a także hat-tricka strzelonego przeciwko Almerii zbliżył się do niego na jedną bramkę . Na odpowiedź Polaka nie trzeba było długo czekać i po tym, jak trafił do siatki Betisu, przewaga znów wzrosła, jednak wiele wskazuje na to, że rywalizacja pomiędzy snajperami będzie zacięta do samego końca.