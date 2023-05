Lewandowski zdradził, o czym rozmawiał z Messim. Fani Barcelony będą zachwyceni

8 maja jak co roku odbyła się gala Laureus World Sports Awards. Rozdanie nagród sprowadziło do Paryża gwiazdy sportu, w tym Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego . Obecny i były piłkarz Barcelony rozmawiali ze sobą przed dłuższą chwilę, a ich konwersacji przysłuchiwała się żona Argentyńczyka, Antonella Roccuzzo. Polski napastnik zdradził jeden szczegół z pogawędki z Argentyńczykiem.

- Kiedy rozmawiałem z nim o Barcelonie, widziałem w jego oczach, ile znaczy dla niego ten klub i to miasto - powiedział krótko w wywiadzie z telewizją TV3 (cytat za "Mundo Deportivo"). To może być ważna wypowiedź w kontekście wciąż niejasnej przyszłości "La Pulgi". Jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca i nie zostanie przedłużony. W przyszłym sezonie mistrz świata z katarskiego mundialu mógłby grać w Arabii Saudyjskiej czy właśnie znowu w "Blaugranie".

Robert Lewandowski: "W Barcelonie wszystko było dla mnie nowe"

"Lewy" zabrał także głos na temat swojej adaptacji w stolicy Katalonii. - Dla mnie wszystko było nowe. Musiałem zrozumieć wiele rzeczy. Dlatego Xavi zawsze mówi mi wiele rzeczy o klubie i zawodnikach, co ułatwiło mi pracę, zwłaszcza na początku. Podczas celebracji mistrzostwa Hiszpanii zrozumiałem, co oznacza dla kibiców wygranie ligi. Dla mnie to było bardzo wyjątkowe, niesamowite uczucie. Wszystko, co zobaczyłem, było bardzo ekscytujące - przyznał.