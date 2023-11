Lewandowski zareagował, teraz działa Barcelona. Okropna wieść i taki ruch

Gra dla reprezentacji kraju to bez wątpienia dla większości piłkarzy jeden z największych zaszczytów w karierze - czasem jednak bywa i tak, że występy graczy w kadrze potrafią stać się koszmarem dla... ich klubów. Jak często bowiem słychać o tym, że dany gwiazdor wrócił po zgrupowaniu drużyny narodowej z kontuzją?

Nie inaczej było w przypadku Gaviego, który podczas spotkania el. Euro 2024, w którym jego Hiszpania mierzyła się z Gruzją, musiał zejść z boiska już w 25. minucie. jak się później okazało, zerwał on więzadła krzyżowe w prawym kolanie, co oznacza wielomiesięczną przerwę, praktycznie resztę sezonu z głowy oraz z bardzo dużym prawdopodobieństwem opuszczenie ME.