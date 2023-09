FC Barcelona zatrzymana. „Blaugrana” zremisowała 2:2 z RCD Mallorca i do domu wróci z ledwie jednym punktem, co z kolei może oznaczać utratę pozycji lidera tabeli La Liga. Wszystko zależeć będzie od tego, jak w środę poradzą sobie piłkarze Girony i Realu Madryt, którzy do Katalończyków tracą odpowiednio jeden i dwa punkty.