Lewandowski zabrał mu miejsce. Znalazł sobie nowy klub

Według Sky Sports "The Blues" zapłacą około 10 milionów funtów, a na dodatek na Camp Nou trafi Alonso. Gabończyk dostał zgodę, aby polecieć na Wyspy Brytyjskie, by przejść badania medyczne i sfinalizować umowę. Indywidualne warunki nie powinny być problemem.

Aubameyang do Barcelony przyszedł w styczniu na zasadzie wolnego transferu z Arsenalu. Ma jeszcze trzy lata ważnego kontraktu z Barceloną, ale transfer Roberta Lewandowskiego zamknął mu praktycznie drogę do pierwszej jedenastki. Nic dziwnego, że woli przenieść się do innego klubu, który akurat poszukuje napastnika.

Premier League. Chelsea wydała na transfery 268 milionów funtów

Na razie jednak, przez około trzy tygodnie, Gabończyk będzie wykluczony z gry, ponieważ w weekend został zaatakowany we własnym domu i doznał złamania szczęki.

Thomas Tuchel, szkoleniowiec Chelsea, w lecie wydał już na wzmocnienia 268 milionów funtów.