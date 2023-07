Lewandowski z nowym rywalem w Barcelonie? Powiedział to wprost, wielki hit

Jego pozycja w klubie jest więc absolutnie niepodważalna, natomiast... wygląda na to, że niebawem może mu urosnąć spora konkurencja jeśli mowa o obsadzie ataku FCB. Przede wszystkim do drużyny w 2024 roku dołączy Vitor Roque , którego transfer zapowiedziano w dosyć nietypowy sposób . To jednak nie wszystko.

Joao Felix: Gra w FC Barcelona to od dawna moje marzenie

Jak dodał, tego typu transfer był jego marzeniem od czasu, gdy był dzieckiem. "Gdyby to się spełniło, to marzenie stałoby się faktem" - podkreślił Felix , który nominalnie jest cofniętym napastnikiem, ale w praktyce bardzo często pojawia się na murawie jako typowa "dziewiątka".

Joao Felix ma dość gry w Atletico Madryt. Będzie konkurentem Lewandowskiego w FC Barcelona?

Skąd taka - bądź co bądź odważna - deklaracja ze strony zawodnika ekipy będącej jednym z najpoważniejszych rywali "Dumy Katalonii" w lidze? Cóż, od dłuższego czasu wygląda na to, że piłkarz niezbyt przepada za metodami szkoleniowca "Los Colchoneros" Diego Simeone i zwyczajnie nie odnajduje się w systemie proponowanym przez słynnego "El Cholo".

Nadzieją dla reprezentanta Portugalii były ewentualne przenosiny na stałe do Chelsea, natomiast "The Blues" pożegnali futbolistę, co zresztą zbiegło się z ich planem poważnego wietrzenia szatni tego lata. Teraz więc gracz chyba stara się używać najróżniejszych sposobów, by zwrócić uwagę nowych, potencjalnych pracodawców.