Lewandowski z kolejną bramką. Zobacz klasyfikację strzelców ligi hiszpańskiej

FC Barcelona nie musi grać pięknej piłki, by wygrywać mecze. Jeśli w ataku ma Roberta Lewandowskiego, defensorzy rywali powinni mieć się na baczności do ostatniej minuty. Nie udało się to obrońcom Valencii - polski napastnik wykorzystał dobre dośrodkowanie Raphinhi i strzałem na wślizgu pokonał Giorgiego Mamardashiviliego.

Dla "Lewego" było to trzynaste trafienie w tym sezonie LaLiga. Zagrał jak dotąd w każdej z dwunastu rozegranych kolejek. W klasyfikacji strzelców tych rozgrywek znacznie wyprzedza swoich konkurentów. Po siedem trafień mają Borja Iglesias z Realu Betis i Joselu z Espanyolu.

Sześć bramek strzelili Federico Valverde z Realu Madryt, Iago Aspas z Celty Vigo i Vedat Muriqi z Mallorki. Tacy gwiazdorzy jak Antoine Griezmann z Atletico czy Karim Benzema mają pięć goli. Ten ostatni opuści jednak kolejny mecz - z powodu urazu w niedzielę nie wystąpi przeciwko Gironie.

Klasyfikacja strzelców LaLiga:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 13

2. Borja Iglesias (Betis), Joselu (Espanyol - 6

4. Fede Valverde (Real Madryt), Iago Aspas (Celta), Vedat Muriqi (Mallorca) - 6